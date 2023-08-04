«Вернул в строй целую дивизию»: В Донецке презентовали книгу о Первом Военном Госпитале

Юрий Малинин, Алексей Роговой, Ольга Долгошапко во время презентации книги (слева направо) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в Доме работников культуры состоялась презентация книги «Госпиталь, которого не было…». На мероприятии присутствовали врачи, медсестры, санитарки и другие работники Первого Военного Госпиталя ДНР, о котором они поведали в увесистом издании на 472 страницах. Уникальная книга вышла в свет под редакцией советника Главы Республики Ольги Николаевны Долгошапко.

На сцене Дома работников культуры стопки книг. Атмосфера в небольшом, но очень уютном зале домашняя. Ольга Николаевна приглашает к сцене коллег, с которыми плечом к плечу спасала раненых бойцов в Первом Военном Госпитале. Они получают экземпляр книги и делятся воспоминаниями.

Ольга Долгошапко, Михаил Пенкин, Галина Нагорная (справа налево) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Ранее «КП» рассказывала, что в самом начале вооруженного конфликта на Донбассе эти медики и просто обычные люди, которые по зову сердца пришли в госпиталь в 2014 году, фактически совершили трудовой подвиг. В то время некоторые городские больницы отказывались госпитализировать ополченцев. Там говорили, что они – учреждения здравоохранения гражданские, они военных не лечат. А проукраински настроенный медперсонал других больниц откровенно саботировал оказание помощи ополченцам.

Когда уже пылал Донецкий аэропорт, из Славянска, Краматорска, Константиновки и Дружковки (ВСУ, наступая, бомбили эти города) в тыловой на тот момент Донецк начали массово поступать раненые.

Атмосфера в небольшом, но очень уютном зале была домашней Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Поэтому госпиталь пришлось развернуть стихийно, - в интервью «Комсомольской Правде» рассказывает Ольга Долгошапко. - Хотя люди, которые пришлю туда по зову сердца спасать раненых, это были специалисты высочайшего класса.

Госпиталь начинался с Первого медицинского отряда, который был создан в здании бывшей облгосадминистрации весной 2014 года. Медотряд оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим в столкновениях с украинскими радикалами. А уже когда защитникам Донбасса потребовалась помощь стационарная, и был развернут Первый Военный Госпиталь на базе лечебно-оздоровительного центра Донецкого клинического территориального медицинского объединения (больница им. Калинина) 6 июня 2014-го.

В ДОНЕЦК ШЛИ АВТОКОЛОННЫ С РАНЕНЫМИ

- Нашлись люди, которые просто пришли и встали плечом к плечу, чтобы позаботиться о своих защитниках. Эти люди ничего не просили и не требовали взамен. Многие из них, отработав целый день на своем основном рабочем месте, приходили дежурить по ночам в госпиталь, принимали раненых, лечили, кормили, одевали, выхаживали их, - рассказывает Ольга Николаевна.

ПВГ (архивное фото)

В августе, сентябре 2014 года в госпитале на развернутых 130 койках (потом их стало 150, было организовано второе хирургическое отделение) лежало 200 раненых каждый день.

В 2014-м еще был жесткий дефицит врачей.

- Тогда я и увидел, как гинекологи бойцов оперируют - это сразу меня сразило! - рассказывает Андрей Полежай (позывной Дядя Миша), заведовавший хирургическим отделением госпиталя. - Ольга Николаевна Долгошапко, профессор кафедры акушерства и гинекологии, она как рядовой хирург работала, доставала осколки из бойцов. И Вера Гайдадым, врач-гинеколог - стала к столу как обычный ординатор-хирург. Причем, работали очень качественно и красиво – специальность-то, все же хирургическая. Земной поклон им, нашим барышням-хирургам!

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Знаю, многие ребята, не долечившись, возвращались на передовую…

- Мы не могли таких удержать, особенно в 2014-м году. Привезут в госпиталь, прооперируешь бойца, а он: «Доктор, железку достал?» - «Достал». – «Повязку наложи побольше, и я побежал».

- А внештатные ситуации были?

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как-то раз с аэропорта привезли бойца. В операционной осколки из него достаю, а у него «эфка» в руке и палец в кольце. Я ему: «Может, гранатку-то отдашь, зачем она тебе сейчас?» - А он: «Это мой талисман, док, не отдам!». И вот я работаю, осколочки помаленьку достаю: «А че не отдашь то?» - «А я, когда меня накрыло, очнулся, рядом никого, какой-то «движняк», думал, что «укропы» идут. Темнело. Сел под дерево и взял гранатку».

Он подорвать хотел себя и противника. Потом увидел, что свои идут, но гранату все равно не отдал. Так его на стол с этой «эфкой» и привезли – «замкнуло» парня и все. Он так с этой гранатой и лежал в операционной, а потом с ней в палату и перевели. Только через сутки психолог уговорил его гранату отдать, после чего он ее в подсумок положил.

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ОДНА ГОСПИТАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

На мероприятии в Донецком доме работников культуры чествовали медиков, работников кухни, водителей скорых – всех, кто вносил свою лепту в спасении раненых в Первом Военном Госпитале.

- Наш госпиталь отличался от всех остальных, - рассказывает Ольга Николаевна. - У нас была одна госпитальная семья. Мы даже задумывались, например, вот это раненому помогает медсестра или санитарка. Настолько они были квалифицированными и могли заменить друг друга.

Когда раненых стало слишком много, а боевые действия вплотную подошли к Донецку, и стало понятно, что вооруженный конфликт затягивается не на один год, многие из этих людей просто остались жить в госпитале, чтобы в любое время дня и ночи быть в полной готовности спасать жизни бойцов.

- Эти люди не искали себе почестей и славы. Полтора года они абсолютно безвозмездно работали по законам Совести, Чести, Гуманности и Человечности, - говорит Ольга Долгошапко.

В середине июля 2014 года сотрудники госпиталя отправляли самых тяжелораненых защитников Донбасса, как они говорили, «за ленточку», в российские госпиталя, потому что ВСУ пытались взять Донецк в кольцо.

- Мы отправляли пациентов, чтобы в случае чего над тяжелоранеными бойцами не имели б возможности расправиться украинские силовики, - вспоминает Ольга Долгошапко. - Колонну из нескольких автобусов и «скорых» отправляли из Донецка ночью, чтобы они до рассвета успели с выключенным фарами проскочить опасный участок дороги, который простреливался снайперами ВСУ.

. Уникальная книга вышла в свет под редакцией советника Главы Республики Ольги Николаевны Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На презентации книги присутствовали вдова, дочь и мать погибшего на боевом посту врача Первого Военного Госпиталя Константина Ставинского.

В госпиталь Константин пришел одним из первых. Уже через месяц стал заведующим терапевтическим отделением. Оно было организовано в соседнем корпусе, поскольку поток раненых был нескончаемым… Бойцы его любили и выполняли все его назначения.

При этом Константин Ставинский выезжал на передовую в составе бригады врачей-добровольцев. Потом он ушел служить военным хирургом, полагая, что так принесет больше пользы.

- Ольга Николаевна, почему у книги такое название?

- Юридически, то есть по бумагам госпиталя не было, поскольку он так и не вошел ни в систему Министерства здравоохранения, ни в систему Министерства обороны. Хотя предписания были даны. Но чисто из-за формального, бюрократического подхода, это не было воплощено в жизнь.

Госпиталь, который реально существовал в течение 18 месяцев (по 6 декабря 2015-го. – Авт.) и за это время поднял на ноги целую дивизию, нам пришлось закрыть. Не было средств, чтобы лечить, кормить, одевать, обувать порядка 100-120 раненых в сутки.

УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Осенью 2015-го чиновники из самых разных министерств и ведомств открещивались от Первого Военного Госпиталя и всеми силами его уничтожали, доказывая его «ненужность» и «бесполезность». После колоссальных усилий коллектива госпиталя по его сохранению, Министерство здравоохранения ДНР прислало комиссию, которая вынесла вердикт о том, что организация работы Первого Военного Госпиталя не соответствует требованиям какого-то… приказа МОЗ Украины, поэтому госпиталь, который первым пришел на помощь защитникам Донбасса, нужно срочно закрыть…

- Для многих госпиталь стал воистину родным домом, кто-то встретил здесь свою судьбу, а кто-то открыл в себе новые способности. Несомненно одно - за полтора года вооруженного конфликта на Донбассе в Первом Военном Госпитале сформировался уникальный коллектив единомышленников, который за такой короткий промежуток времени показал всему миру образец настоящего, самоотверженного труда и беззаветного служения людям. Показал, какой должна быть современная медицина, и что является самым главным в ней, - говорит санинструктор Любовь (позывной Надым, что с ненецкого означает «счастье»).

Ольга Николаевна вручила книгу санинструктору Любовь с позывным Надым (с ненецкого – «счастье»).

СПРАВКА «КП»

Книга «Госпиталь, которого не было…» посвящена большой и дружной семье Первого Военного Госпиталя ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Книга «Госпиталь, которого не было…» посвящена большой и дружной семье Первого Военного Госпиталя ДНР. Она представляет собой сборник рассказов, стихотворений, документов, воспоминаний его сотрудников, которые сплетаются в единую документально-художественную повесть о событиях вооруженного конфликта на Донбассе 2014-2015 годов. Это исторически правдивый и откровенный разговор о трудностях становления военной медицины ДНР, о самоотверженности, мужестве, стойкости, высочайшем патриотизме и преданности своему делу обычных дончан, медицинских и не медицинских работников, которые в суровое военное время создали уникальный госпиталь, вернувший в строй более 12 тысяч раненых защитников донецкой земли.

Первому Военному Госпиталю ДНР

Среди страданий, боли и войны,

Среди безумства зла и канонады

Есть островок любви и тишины,

В котором все друг другу очень рады.

Здесь каждый миг идет борьба за жизнь.

Здесь прямо из приёмного покоя

Тебе шепнут: «Родной ты наш, держись!

Всё будет хорошо, ведь мы — с тобою!»

Всё будет хорошо. Ты верь, солдат,

Осколки извлекут, залечат раны,

Накормят, у постели посидят,

И просто пожалеют вместо мамы.

Надёжными руками снимут боль,

Усталыми глазами улыбнутся.

Всё будет хорошо — ведь мы с тобой,

И наши силы пусть к тебе вольются.

Наш Госпиталь для нас не просто дом,

Где стены и больничные палаты.

Душой и сердцем все мы здесь живём,

Врачуя души раненым ребятам.

Наш Госпиталь, тебе — земной поклон

За то, что ты собрал нас воедино,

За каждый день и каждый миг с тобой!

Пока мы вместе — мы непобедимы!

О.Н. Долгошапко, 2014 г.

ПВГ. Фото: Архив О.Н. Долгошапко

СПРАВКА «КП»

Шеврон ПВГ.

Ольга Долгошапко больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А в 2014 году, когда началась война, возглавила Первый военный госпиталь Донецкой Народной Республики. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов (акушер-гинеколог – хирургическая специальность).

Ольга Долгошапко была министром здравоохранения ДНР с 3 декабря 2018 года по 12 июля 2020 года. В этот же день Ольга Николаевна назначена советником Главы Республики по здравоохранению.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Бойцы помнят дорогу сюда»

Корреспондент «КП» побывал в больничном корпусе, где раньше функционировал Первый Военный Госпиталь.

Сейчас в лечебно-оздоровительном центре Донецкого клинического территориального медицинского объединения находятся терапевтическое, кардиологическое, неврологическое отделения и дневной стационар смешанного типа с хирургическими койками по обслуживанию лиц, пострадавших во время боевых действий и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Андрей Полежай Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В небольшом кабинете врача Андрея Полежай, заведовавшего хирургическим отделением госпиталя, на стене висит знамя с ликом святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

- Он был священником и хирургом в одном лице, - Андрей Валерьевич объясняет выбор врачей госпиталя, которые при создании своего знамени остановились на этом покровителе.

На противоположной стене много фотографий. Среди них - военные врачи с первым Главой ДНР Александром Захарченко, а также со спасенными бойцами подразделения «Сомали». На одном из фото - Ольга Николаевна Долгошапко. Она в военной форме с орденами на груди. В 2014 году Ольга Николаевна возглавляла военный госпиталь.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ГОСПИТАЛЯ

- Сейчас у нас в основном реабилитационно-восстановительное направление, - рассказывает Андрей Валерьевич. - Обращаются бойцы с последствиями ранений и контузий.

Из госпиталя в стационар вместе с Полежаем перешли еще три военных врача.

- Место, где мы с вами находимся, это - кабинет приема хирурга, - продолжает Андрей Полежай. - Есть еще кабинет врача-хирурга с перевязочной и кабинет иглорефлексотерапевта. К сожалению, это все, что осталось от нашего военного госпиталя.

Мой собеседник в юности поступал в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, очень хотел быть военврачом, хирургом. Но конкурс был большим. Поступил в Донецкий медицинский институт. Потом армия, срочная служба, участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году. Военная кафедра в 1991 году. Дальше - врач-хирург в шахтерском поселке, занимался шахтной травмой.

У ВОЙНЫ ЗАБИРАЛИ «ТРЕХСОТЫХ»

- Андрей Валерьевич, как стали военным врачом?

- Когда на майдане зажглись живые «факела» из сотрудников «Беркута», а потом была Одесса, сомнений не осталось - на нашу землю пришла беда, и Донбасс оказался в огне, нужно идти и воевать, применять свои знания и опыт, идти спасать пацанов! Так и пришел в Народное Ополчение Донбасса, так и реализовалась мечта юности, стал военврачом, военным хирургом, старшим лейтенантом медицинской службы.

Медики госпиталя эвакуируют раненого в Донецком аэропорту ополченца. Фото: Из архива Андрея Полежай

- Ранение – это не только физическая, но и психологическая травма.

- Некоторые бойцы даже спали с оружием - не могли его из рук выпустить. Приходилось уговаривать, общаться с ними для того, чтобы осознали тот факт, что сейчас находятся в дружественной обстановке в лечебном учреждении на мягкой чистой постели, в уютной обстановке, для них комфортной, что они уже не в бою. Это было самое главное, потому что из боев выходили неделями, особенно во время первых военных событий.

В госпитале был прекрасный аквариум, библиотека и святой уголок. К раненым обязательно раз в неделю приходил православный священник. Это помогало ребятам восстанавливаться.

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