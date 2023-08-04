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Общество4 августа 2023 18:45

«Вернул в строй целую дивизию»: В Донецке презентовали книгу о Первом Военном Госпитале

В Донецке на презентации книги «Госпиталь, которого не было…» присутствовали ее герои – врачи, медсестры, санитарки, водители скорой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Юрий Малинин, Алексей Роговой, Ольга Долгошапко во время презентации книги (слева направо)

Юрий Малинин, Алексей Роговой, Ольга Долгошапко во время презентации книги (слева направо)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в Доме работников культуры состоялась презентация книги «Госпиталь, которого не было…». На мероприятии присутствовали врачи, медсестры, санитарки и другие работники Первого Военного Госпиталя ДНР, о котором они поведали в увесистом издании на 472 страницах. Уникальная книга вышла в свет под редакцией советника Главы Республики Ольги Николаевны Долгошапко.

На сцене Дома работников культуры стопки книг. Атмосфера в небольшом, но очень уютном зале домашняя. Ольга Николаевна приглашает к сцене коллег, с которыми плечом к плечу спасала раненых бойцов в Первом Военном Госпитале. Они получают экземпляр книги и делятся воспоминаниями.

Ольга Долгошапко, Михаил Пенкин, Галина Нагорная (справа налево)

Ольга Долгошапко, Михаил Пенкин, Галина Нагорная (справа налево)

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Ранее «КП» рассказывала, что в самом начале вооруженного конфликта на Донбассе эти медики и просто обычные люди, которые по зову сердца пришли в госпиталь в 2014 году, фактически совершили трудовой подвиг. В то время некоторые городские больницы отказывались госпитализировать ополченцев. Там говорили, что они – учреждения здравоохранения гражданские, они военных не лечат. А проукраински настроенный медперсонал других больниц откровенно саботировал оказание помощи ополченцам.

Когда уже пылал Донецкий аэропорт, из Славянска, Краматорска, Константиновки и Дружковки (ВСУ, наступая, бомбили эти города) в тыловой на тот момент Донецк начали массово поступать раненые.

Атмосфера в небольшом, но очень уютном зале была домашней

Атмосфера в небольшом, но очень уютном зале была домашней

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Поэтому госпиталь пришлось развернуть стихийно, - в интервью «Комсомольской Правде» рассказывает Ольга Долгошапко. - Хотя люди, которые пришлю туда по зову сердца спасать раненых, это были специалисты высочайшего класса.

Госпиталь начинался с Первого медицинского отряда, который был создан в здании бывшей облгосадминистрации весной 2014 года. Медотряд оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим в столкновениях с украинскими радикалами. А уже когда защитникам Донбасса потребовалась помощь стационарная, и был развернут Первый Военный Госпиталь на базе лечебно-оздоровительного центра Донецкого клинического территориального медицинского объединения (больница им. Калинина) 6 июня 2014-го.

В ДОНЕЦК ШЛИ АВТОКОЛОННЫ С РАНЕНЫМИ

- Нашлись люди, которые просто пришли и встали плечом к плечу, чтобы позаботиться о своих защитниках. Эти люди ничего не просили и не требовали взамен. Многие из них, отработав целый день на своем основном рабочем месте, приходили дежурить по ночам в госпиталь, принимали раненых, лечили, кормили, одевали, выхаживали их, - рассказывает Ольга Николаевна.

ПВГ (архивное фото)

ПВГ (архивное фото)

В августе, сентябре 2014 года в госпитале на развернутых 130 койках (потом их стало 150, было организовано второе хирургическое отделение) лежало 200 раненых каждый день.

В 2014-м еще был жесткий дефицит врачей.

- Тогда я и увидел, как гинекологи бойцов оперируют - это сразу меня сразило! - рассказывает Андрей Полежай (позывной Дядя Миша), заведовавший хирургическим отделением госпиталя. - Ольга Николаевна Долгошапко, профессор кафедры акушерства и гинекологии, она как рядовой хирург работала, доставала осколки из бойцов. И Вера Гайдадым, врач-гинеколог - стала к столу как обычный ординатор-хирург. Причем, работали очень качественно и красиво – специальность-то, все же хирургическая. Земной поклон им, нашим барышням-хирургам!

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Знаю, многие ребята, не долечившись, возвращались на передовую…

- Мы не могли таких удержать, особенно в 2014-м году. Привезут в госпиталь, прооперируешь бойца, а он: «Доктор, железку достал?» - «Достал». – «Повязку наложи побольше, и я побежал».

- А внештатные ситуации были?

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м

Донецкий поэт и бард Владимир Скобцов пел для раненых и сотрудников Первого Военного Госпиталя в 2014 году и исполнил свои новые песни на презентации книги о нем в 2023-м

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как-то раз с аэропорта привезли бойца. В операционной осколки из него достаю, а у него «эфка» в руке и палец в кольце. Я ему: «Может, гранатку-то отдашь, зачем она тебе сейчас?» - А он: «Это мой талисман, док, не отдам!». И вот я работаю, осколочки помаленьку достаю: «А че не отдашь то?» - «А я, когда меня накрыло, очнулся, рядом никого, какой-то «движняк», думал, что «укропы» идут. Темнело. Сел под дерево и взял гранатку».

Он подорвать хотел себя и противника. Потом увидел, что свои идут, но гранату все равно не отдал. Так его на стол с этой «эфкой» и привезли – «замкнуло» парня и все. Он так с этой гранатой и лежал в операционной, а потом с ней в палату и перевели. Только через сутки психолог уговорил его гранату отдать, после чего он ее в подсумок положил.

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ОДНА ГОСПИТАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

На мероприятии в Донецком доме работников культуры чествовали медиков, работников кухни, водителей скорых – всех, кто вносил свою лепту в спасении раненых в Первом Военном Госпитале.

- Наш госпиталь отличался от всех остальных, - рассказывает Ольга Николаевна. - У нас была одна госпитальная семья. Мы даже задумывались, например, вот это раненому помогает медсестра или санитарка. Настолько они были квалифицированными и могли заменить друг друга.

Когда раненых стало слишком много, а боевые действия вплотную подошли к Донецку, и стало понятно, что вооруженный конфликт затягивается не на один год, многие из этих людей просто остались жить в госпитале, чтобы в любое время дня и ночи быть в полной готовности спасать жизни бойцов.

- Эти люди не искали себе почестей и славы. Полтора года они абсолютно безвозмездно работали по законам Совести, Чести, Гуманности и Человечности, - говорит Ольга Долгошапко.

В середине июля 2014 года сотрудники госпиталя отправляли самых тяжелораненых защитников Донбасса, как они говорили, «за ленточку», в российские госпиталя, потому что ВСУ пытались взять Донецк в кольцо.

- Мы отправляли пациентов, чтобы в случае чего над тяжелоранеными бойцами не имели б возможности расправиться украинские силовики, - вспоминает Ольга Долгошапко. - Колонну из нескольких автобусов и «скорых» отправляли из Донецка ночью, чтобы они до рассвета успели с выключенным фарами проскочить опасный участок дороги, который простреливался снайперами ВСУ.

. Уникальная книга вышла в свет под редакцией советника Главы Республики Ольги Николаевны Долгошапко

. Уникальная книга вышла в свет под редакцией советника Главы Республики Ольги Николаевны Долгошапко

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На презентации книги присутствовали вдова, дочь и мать погибшего на боевом посту врача Первого Военного Госпиталя Константина Ставинского.

В госпиталь Константин пришел одним из первых. Уже через месяц стал заведующим терапевтическим отделением. Оно было организовано в соседнем корпусе, поскольку поток раненых был нескончаемым… Бойцы его любили и выполняли все его назначения.

При этом Константин Ставинский выезжал на передовую в составе бригады врачей-добровольцев. Потом он ушел служить военным хирургом, полагая, что так принесет больше пользы.

- Ольга Николаевна, почему у книги такое название?

- Юридически, то есть по бумагам госпиталя не было, поскольку он так и не вошел ни в систему Министерства здравоохранения, ни в систему Министерства обороны. Хотя предписания были даны. Но чисто из-за формального, бюрократического подхода, это не было воплощено в жизнь.

Госпиталь, который реально существовал в течение 18 месяцев (по 6 декабря 2015-го. – Авт.) и за это время поднял на ноги целую дивизию, нам пришлось закрыть. Не было средств, чтобы лечить, кормить, одевать, обувать порядка 100-120 раненых в сутки.

УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Осенью 2015-го чиновники из самых разных министерств и ведомств открещивались от Первого Военного Госпиталя и всеми силами его уничтожали, доказывая его «ненужность» и «бесполезность». После колоссальных усилий коллектива госпиталя по его сохранению, Министерство здравоохранения ДНР прислало комиссию, которая вынесла вердикт о том, что организация работы Первого Военного Госпиталя не соответствует требованиям какого-то… приказа МОЗ Украины, поэтому госпиталь, который первым пришел на помощь защитникам Донбасса, нужно срочно закрыть…

- Для многих госпиталь стал воистину родным домом, кто-то встретил здесь свою судьбу, а кто-то открыл в себе новые способности. Несомненно одно - за полтора года вооруженного конфликта на Донбассе в Первом Военном Госпитале сформировался уникальный коллектив единомышленников, который за такой короткий промежуток времени показал всему миру образец настоящего, самоотверженного труда и беззаветного служения людям. Показал, какой должна быть современная медицина, и что является самым главным в ней, - говорит санинструктор Любовь (позывной Надым, что с ненецкого означает «счастье»).

Ольга Николаевна вручила книгу санинструктору Любовь с позывным Надым (с ненецкого – «счастье»).

Ольга Николаевна вручила книгу санинструктору Любовь с позывным Надым (с ненецкого – «счастье»).

СПРАВКА «КП»

Книга «Госпиталь, которого не было…» посвящена большой и дружной семье Первого Военного Госпиталя ДНР

Книга «Госпиталь, которого не было…» посвящена большой и дружной семье Первого Военного Госпиталя ДНР

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Книга «Госпиталь, которого не было…» посвящена большой и дружной семье Первого Военного Госпиталя ДНР. Она представляет собой сборник рассказов, стихотворений, документов, воспоминаний его сотрудников, которые сплетаются в единую документально-художественную повесть о событиях вооруженного конфликта на Донбассе 2014-2015 годов. Это исторически правдивый и откровенный разговор о трудностях становления военной медицины ДНР, о самоотверженности, мужестве, стойкости, высочайшем патриотизме и преданности своему делу обычных дончан, медицинских и не медицинских работников, которые в суровое военное время создали уникальный госпиталь, вернувший в строй более 12 тысяч раненых защитников донецкой земли.

Первому Военному Госпиталю ДНР

Среди страданий, боли и войны,

Среди безумства зла и канонады

Есть островок любви и тишины,

В котором все друг другу очень рады.

Здесь каждый миг идет борьба за жизнь.

Здесь прямо из приёмного покоя

Тебе шепнут: «Родной ты наш, держись!

Всё будет хорошо, ведь мы — с тобою!»

Всё будет хорошо. Ты верь, солдат,

Осколки извлекут, залечат раны,

Накормят, у постели посидят,

И просто пожалеют вместо мамы.

Надёжными руками снимут боль,

Усталыми глазами улыбнутся.

Всё будет хорошо — ведь мы с тобой,

И наши силы пусть к тебе вольются.

Наш Госпиталь для нас не просто дом,

Где стены и больничные палаты.

Душой и сердцем все мы здесь живём,

Врачуя души раненым ребятам.

Наш Госпиталь, тебе — земной поклон

За то, что ты собрал нас воедино,

За каждый день и каждый миг с тобой!

Пока мы вместе — мы непобедимы!

О.Н. Долгошапко, 2014 г.

ПВГ. Фото: Архив О.Н. Долгошапко

ПВГ. Фото: Архив О.Н. Долгошапко

СПРАВКА «КП»

Шеврон ПВГ.

Шеврон ПВГ.

Ольга Долгошапко больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. А в 2014 году, когда началась война, возглавила Первый военный госпиталь Донецкой Народной Республики. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов (акушер-гинеколог – хирургическая специальность).

Ольга Долгошапко была министром здравоохранения ДНР с 3 декабря 2018 года по 12 июля 2020 года. В этот же день Ольга Николаевна назначена советником Главы Республики по здравоохранению.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Бойцы помнят дорогу сюда»

Корреспондент «КП» побывал в больничном корпусе, где раньше функционировал Первый Военный Госпиталь.

Сейчас в лечебно-оздоровительном центре Донецкого клинического территориального медицинского объединения находятся терапевтическое, кардиологическое, неврологическое отделения и дневной стационар смешанного типа с хирургическими койками по обслуживанию лиц, пострадавших во время боевых действий и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Андрей Полежай

Андрей Полежай

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В небольшом кабинете врача Андрея Полежай, заведовавшего хирургическим отделением госпиталя, на стене висит знамя с ликом святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

- Он был священником и хирургом в одном лице, - Андрей Валерьевич объясняет выбор врачей госпиталя, которые при создании своего знамени остановились на этом покровителе.

На противоположной стене много фотографий. Среди них - военные врачи с первым Главой ДНР Александром Захарченко, а также со спасенными бойцами подразделения «Сомали». На одном из фото - Ольга Николаевна Долгошапко. Она в военной форме с орденами на груди. В 2014 году Ольга Николаевна возглавляла военный госпиталь.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ГОСПИТАЛЯ

- Сейчас у нас в основном реабилитационно-восстановительное направление, - рассказывает Андрей Валерьевич. - Обращаются бойцы с последствиями ранений и контузий.

Из госпиталя в стационар вместе с Полежаем перешли еще три военных врача.

- Место, где мы с вами находимся, это - кабинет приема хирурга, - продолжает Андрей Полежай. - Есть еще кабинет врача-хирурга с перевязочной и кабинет иглорефлексотерапевта. К сожалению, это все, что осталось от нашего военного госпиталя.

Мой собеседник в юности поступал в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, очень хотел быть военврачом, хирургом. Но конкурс был большим. Поступил в Донецкий медицинский институт. Потом армия, срочная служба, участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году. Военная кафедра в 1991 году. Дальше - врач-хирург в шахтерском поселке, занимался шахтной травмой.

У ВОЙНЫ ЗАБИРАЛИ «ТРЕХСОТЫХ»

- Андрей Валерьевич, как стали военным врачом?

- Когда на майдане зажглись живые «факела» из сотрудников «Беркута», а потом была Одесса, сомнений не осталось - на нашу землю пришла беда, и Донбасс оказался в огне, нужно идти и воевать, применять свои знания и опыт, идти спасать пацанов! Так и пришел в Народное Ополчение Донбасса, так и реализовалась мечта юности, стал военврачом, военным хирургом, старшим лейтенантом медицинской службы.

Медики госпиталя эвакуируют раненого в Донецком аэропорту ополченца. Фото: Из архива Андрея Полежай

Медики госпиталя эвакуируют раненого в Донецком аэропорту ополченца. Фото: Из архива Андрея Полежай

- Ранение – это не только физическая, но и психологическая травма.

- Некоторые бойцы даже спали с оружием - не могли его из рук выпустить. Приходилось уговаривать, общаться с ними для того, чтобы осознали тот факт, что сейчас находятся в дружественной обстановке в лечебном учреждении на мягкой чистой постели, в уютной обстановке, для них комфортной, что они уже не в бою. Это было самое главное, потому что из боев выходили неделями, особенно во время первых военных событий.

В госпитале был прекрасный аквариум, библиотека и святой уголок. К раненым обязательно раз в неделю приходил православный священник. Это помогало ребятам восстанавливаться.

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