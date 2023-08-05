Защитники ДНР проходят реабилитацию после ранений

В этом году 194 военнослужащих оздоровились в специализированном санатории «Тополь».

В конце июля очередная группа военнослужащих отправилась на восстановление и реабилитацию после ранений в санаторий «Тополь» в Ростовской области. Кто-то из них получил увечья, прикрывая спину товарища в бою, другие - спасая раненых или в битве с противником.

ПО-ДРУГОМУ НЕ МОГ

Один из бойцов, которому предстоит оздоровление в специализированном санатории на побережье Азовского моря «Тополь», - уроженец Славянска Сергей Куреленко.

Сергей начал свой боевой путь в 2014 году, по-другому он просто не мог.

Первое ранение Сергей получил в составе пехоты в поселке Редкодуб, что под Дебальцевом, в 2015 году. Тогда его накрыл минометный огонь. Он потерял зрение на один глаз, Сергею пришлось заново учиться ходить. Но, несмотря ни на что, боец вернулся в строй. Сейчас успешно прикрывает своих боевых товарищей артиллерийским огнем.

Не меньше отваги у женщин на передовой. Военнослужащая с позывным «Багира» - хрупкая девушка. Глядя на нее, трудно представить, что ей пришлось нести на своей спине раненого сослуживца. Позже и сама «Багира» была серьезно ранена в бою за Пески. Благодаря ее силе воли и профессионализму врачей девушка встала на ноги.

- Очень сильно помог санаторий «Тополь». Ребята, молодцы! - говорит «Багира».

ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

В санатории «Тополь» защитники республики проходят реабилитационно-восстановительные процедуры после контузий и минно-взрывных травм. Там лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, помогают с реабилитацией после ранений.

- В этом году это уже десятая группа, которую мы отправляем на реабилитацию. Оздоровление будет проходить 21 день. С начала этого года на санаторно-курортное лечение было направлено 194 военнослужащих. Выражаем огромную благодарность Всероссийской общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР» (Москва) и ее руководителю Сергею Филонову за предоставленную возможность для наших военнослужащих восстановить утраченное здоровье и просто отдохнуть, - рассказал заместитель министра труда и социальной политики ДНР Владислав Морозов.

В минтруде ДНР обращают внимание, что для формирования резерва на прохождение реабилитации военнослужащие могут обратиться по телефонам горячих линий министерства: +7 (949) 334-91-91, +7 (856) 206-80-88.

Напомним, ранее в Донецке открыт фонд поддержки защитников Отечества. Фонд оказывает содействие в оформлении документов и статуса ветерана боевых действий, а также получении установленных законодательством мер социальной поддержки. В частности - трудоустройстве; образовании (в том числе дополнительном профессиональном и переподготовке); получении лекарств, медицинских изделий и средств реабилитации; медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; бесплатной психологической и юридической помощи; адаптации жилых помещений под нужды инвалидов и надомном уходе.

Фонд «Защитники Отечества» в ДНР

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