Украинские боевики возобновили артиллерийский обстрел центра Донецка

Центр Донецка вновь оказался под артиллерийским огнем боевиков (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Боевики выпустили по центру города шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:45 зафиксирован обстрел Киевского и Ворошиловского районов Донецка с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по Донецку шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Военные эксперты ведомства также добавили, что под огнем боевиков оказался Петровский район Донецка. Украинские войска выпустили по нему четыре артиллерийских снаряда натовского калибра.

Тем временем украинские боевики обстреляли Шахтерск из реактивной системы залпового огня, выпустив две ракеты. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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