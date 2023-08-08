СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 45 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили 45 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 45 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм. 15:15 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Кировский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 15:20 по 15:45 обстрел Донецка продолжился. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. За это время ВФУ выпустили 32 снаряда из натовской артиллерии.

Кроме того, с 15:30 по 15:35 по населенному пункту Макеевка противник выпустил шесть снарядов калибром 155 мм. Под огонь украинских боевиков попали Кировский и Советский районы города.

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