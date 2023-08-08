В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка ранены трое человек

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранены трое человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранены трое человек. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, под обстрел в Куйбышевском районе попал автомобиль. Ранены мирные жители 1985, 1988, 1997 годов рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что под массированным обстрелом со стороны ВСУ находится Киевский район города. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. Мэр обратился к дончанам с просьбой не покидать укрытий и быть крайне осторожными.

Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков в Киевском районе Донецка был ранен водитель и два грузчика мусоровоза. Все они с ранениями различной степени тяжести оперативно госпитализированы в лечебные учреждения города.

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