В Донецке из-за опасности обстрелов приостановили движение электротранспорта

Ряд троллейбусных маршрутов в городе остановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке из-за опасности боевых действий приостановили движение ряда троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, на каком именно участке дороги был временно перекрыт ход электротранспорта.

- Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 10, 14, 17 на участке «проспект Богдана Хмельницкого - проспект Панфилова» из-за опасности обстрелов, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке под массированный обстрел ВСУ попал Киевский район, где уже зафиксированы повреждения. Так, в многоквартирных домах по улице Щорса выбито остекление. Сообщается также, что разрушено остекление в здании школы № 48, а в частных домах по улице Крупской повреждена кровля.

Власти просят дончан не покидать укрытий и быть крайне осторожными.

- Не исключены повторные обстрелы! - считает мэр города Кулемзин.

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