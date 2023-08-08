В Донецке под массированный обстрел ВСУ попал Киевский район, есть повреждения

Дончан просят не покидать укрытий и быть крайне осторожными (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке под массированный обстрел ВСУ попал Киевский район, где уже зафиксированы повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Под массированным обстрелом Киевский район. В многоквартирных домах по улице Щорса повреждено остекление. Подробности уточняются, - проинформировал градоначальник.

Мэр обратился к дончанам с просьбой не покидать укрытий и быть крайне осторожными.

- Не исключены повторные обстрелы! - подчеркнул он.

Тем временем из-за опасности обстрелов в Донецке приостановили движение электротранспорта.

- Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 10, 14, 17 на участке «проспект Богдана Хмельницкого - проспект Панфилова» из-за опасности обстрелов, - сообщил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что с раннего утра 8 августа прифронтовые районы Донецка находятся под прицельным огнем ВСУ. Вследствие обстрела в Куйбышевском районе города пострадал мужчина. Тем временем в Киевском районе Донецка был ранен водитель и два грузчика мусоровоза.

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