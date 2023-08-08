Мэр Кулемзин: С раннего утра прифронтовые районы Донецка под прицельным огнем ВСУ

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

С раннего утра 8 августа прифронтовые районы Донецка находятся под прицельным огнем ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что вследствие обстрела в Куйбышевском районе пострадал человек.

- В Куйбышевском районе по улице Краснопартизанской вследствие попадания ВОП произошло возгорание частного дома. Есть пострадавший. Информация уточняется, - написал мэр.

Сообщается также, что в городе зафиксированы многочисленные повреждения.

Так, в Петровском районе Донецка при обстреле по улице Семипалатинская была повреждена кровля частного дома. Вследствие обстрела поселка шахты «Абакумова» в Кировском районе прямым попаданием вражеского снаряда разрушены стены, балконы, внутренние комнаты и остекление многоквартирного дома по улице Абакумова. Тем временем в частном секторе по улице Печерская повреждена летняя кухня.

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