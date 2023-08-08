В Киевском районе Донецка ранен водитель и два грузчика мусоровоза Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка число пострадавших увеличилось до трех человек. Об это сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание вражеского снаряда в автомобиль ООО «Экологическая компания «Громада». Водитель и два грузчика с ранениями различной степени тяжести оперативно госпитализированы в лечебные учреждения города. Анкетные данные пострадавших уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее глава Донецка сообщал, что в результате обстрела машины «Экологической компании «Громада» был ранен водитель машины.

Кроме того, вооруженные формирования Украины в микрорайоне шахты «17-17 Бис» Кировского района Донецка рассыпали противопехотные мины «Лепесток».

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