В Киевском районе Донецка ранен водитель и два грузчика мусоровоза
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка число пострадавших увеличилось до трех человек. Об это сообщает глава города Алексей Кулемзин.
- По уточненной информации, в результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание вражеского снаряда в автомобиль ООО «Экологическая компания «Громада». Водитель и два грузчика с ранениями различной степени тяжести оперативно госпитализированы в лечебные учреждения города. Анкетные данные пострадавших уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.
Напомним, ранее глава Донецка сообщал, что в результате обстрела машины «Экологической компании «Громада» был ранен водитель машины.
Кроме того, вооруженные формирования Украины в микрорайоне шахты «17-17 Бис» Кировского района Донецка рассыпали противопехотные мины «Лепесток».
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