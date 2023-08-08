ВСУ рассыпали противопехотные мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка

ВСУ раскидали противопехотные мины «Лепесток» в Донецке. Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины в микрорайоне шахты «17-17 Бис» Кировского района Донецка рассыпали противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В микрорайоне шахты «17-17 Бис» Кировского района по улице Баштанской, 4 рассыпаны мины ПФМ-1 «Лепесток». Будьте предельно внимательны. Смотрите под ноги, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что при обнаружении опасных находок нужно позвонить в службу спасения «101».

Также мэр города сообщил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Октябрьский рудник Куйбышевского района Донецка повреждения получили многоквартирные жилые дома по проспекту Кремлевскому, а также котельная и колодец водоснабжения.

Кроме того, один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранним утром 8 августа.

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