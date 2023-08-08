При обстреле поселка Октябрьский рудник в Донецке был ранен человек

Число пострадвших от украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранним утром 8 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что под прицельным огнем ВСУ оказался поселок Октябрьский рудник, где один из снарядов угодил в частный дом, в результате чего тот загорелся.

- Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется, - написал мэр.

Градоначальник также сообщил, что с раннего утра под прицельным огнем ВСУ находятся прифронтовые районы Донецка. В городе зафиксированы многочисленные повреждения. Так, в Петровском районе при обстреле по улице Семипалатинская была повреждена кровля частного дома. Вследствие обстрела поселка шахты «Абакумова» в Кировском районе прямым попаданием вражеского снаряда разрушены стены, балконы, внутренние комнаты и остекление многоквартирного дома по улице Абакумова. Тем временем в частном секторе по улице Печерская повреждена летняя кухня.

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