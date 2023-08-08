В Донецке под обстрел ВСУ попала машина, ранен сотрудник «Экологической компании «Громада»

ВСУ ранили мирного жителя в Донецке Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на границе Кировского и Куйбышевского районов Донецка ранен сотрудник «Экологической компании «Громада». Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- На границе Кировского и Куйбышевского районов города машина ООО «Экологическая компания «Громада» попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель. Обстоятельства произошедшего уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что вооруженные формирования Украины в микрорайоне шахты «17-17 Бис» Кировского района Донецка рассыпали противопехотные мины «Лепесток».

Кроме того, ранним утром 8 августа один человек пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка. Он уточнил, что под прицельным огнем ВСУ оказался поселок Октябрьский рудник, где один из снарядов угодил в частный дом, в результате чего тот загорелся.

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