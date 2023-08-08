ВСУ выпустили по Шахтерску две ракеты из РСЗО

ВСУ выпустили два ракеты из РСЗО по мирному городу в ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Шахтерск в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня, выпустив две ракеты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:00 зафиксирован обстрел Шахтерска с позиций украинских боевиков в Константиновке. Вооруженные формирования Украины выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, погибли пять человек, среди них ребенок 2012 года рождения.

Напомним, что в Куйбышевском районе Донецка были ранены трое человек. Пострадали мирные жители 1985, 1988, 1997 годов рождения.

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