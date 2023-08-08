Украинские боевики ранили мирного жителя в центре Донецка

Повреждено здание известного магазина и жилой дом на границе Киевского и Ворошиловского районов. Фото: Кулемзин/ТГ

В результате обстрела центра Донецка ранение получил один мирный житель. Поврежден магазин «Изумруд», близлежащие торговые точки и многоквартирный дом. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— По предварительным данным, 1 раненый, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что в Донецке временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов из-за опасности возобновления обстрелов.

— Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 10, 14, 17 на участке «пр. Б. Хмельницкого — пр. Панфилова» и троллейбусного маршрута № 2 на участке «Студгородок — ТАЦ «Северный» из-за опасности возобновления обстрелов, — добавил градоначальник.

Напомним, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм со своих позиций в Константиновке. Военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали обстрел около 18:40 8 августа.

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