В результате обстрела ВСУ в центре Горловки пострадало здание школы

В центре Горловки пострадало здание школы (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки пострадало здание школы. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- Под огнем украинских террористов центр Горловки. Снаряд украинских террористов разорвался во дворе школы № 55 (Центрально-Городской район Горловки). Здание школы повреждено, - написал мэр города в телеграм-канале.

По данным СЦКК ДНР, около 08:55 вооруженные формирования Украины выпустили из района населенного пункта Дзержинск по Центрально-Городскому району Горловки три снаряда калибром 152 мм.

Напомним, что за 8 августа в результате массированных обстрелов со стороны украинских боевиков трое человек погибли, еще одиннадцать получили ранения, в том числе и ребенок Повреждены 26 жилых домостроений, а также десять объектов гражданской инфраструктуры. За сутки было выпущено 362 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

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