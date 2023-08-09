Число погибших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка увеличилось до двух человек

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Число погибших при обстреле вооруженных формирований Украины Петровского района Донецка увеличилось до двух человек. Также ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщает глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами. Кроме того, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1960 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка, разрушенного обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины, где погибла маленькая девочка 2019 года рождения.

Кроме того, в результате обстрела Киевского района по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле центра Донецка 8 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы

В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами на проспекте Мира, 11 «а» 8 августа пострадал мужчина (подробнее)