Число погибших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка увеличилось до двух человек

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Число погибших при обстреле вооруженных формирований Украины Петровского района Донецка увеличилось до двух человек. Также ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщает глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.
- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по улице Осоавиахима погибла женщина 1952 года рождения. Тело пока находится под завалами. Кроме того, ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1960 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.
Напомним, что спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка, разрушенного обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины, где погибла маленькая девочка 2019 года рождения.
Кроме того, в результате обстрела Киевского района по улице Депутатской получил ранение 30-летний мужчина.
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