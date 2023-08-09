Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка, разрушенного обстрелом ВСУ 9 августа

Спасатели разбирают завалы дома в Петровском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в Петровском районе Донецка, разрушенного обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины 9 августа. В результате попадания украинского снаряда погибла маленькая девочка, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы. Дополнительно к месту проведения поисковых работ в Петровском районе направляются две группы кинологических работ специализированного спасательного центра, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что с самого утра украинские боевики обстреливают Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка и Горловку. В результате обстрела в Киевском районе ранен один человек.

- К этому времени повреждены шесть жилых домов в Донецке и Горловке. Кроме того, в Горловке повреждена школа. Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, - подчеркнул Пушилин.

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