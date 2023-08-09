В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погибла девочка

В Петровском районе Донецка погибла девочка из-за обстрела ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибла девочка 2019 года рождения. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, примерно 11:45 украинские боевики выпустили восемь ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району города. Также еще одну ракету из РЗСО противник выпустил примерно в 12:05 из района населенного пункта Шевченко.

Кроме того, утром 9 августа в результате очередного артиллерийского огня со стороны украинских боевиков в Киевском районе Донецка был ранен 30-летний мужчина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле центра Донецка 8 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы

В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами на проспекте Мира, 11 «а» 8 августа пострадал мужчина (подробнее)