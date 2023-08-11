Более 20 жилых домов и два гражданских объекта повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 10 августа

Украинские обстрелы привели к новым разрушениям инфраструктуры в регионе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Обстрелы ВСУ привели к новым повреждениям инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Так, только за прошедшие сутки, 10 августа, в регионе пострадали более двух десятков жилых домов и гражданские объекты. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК.

- Повреждены 22 жилых домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Луганском, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, - говорится в сообщении ведомства.

В СЦКК также уточнили, что под вражеским огнем в этот день оказались семь населенных пунктов Республики - Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В их направлении украинские войска выпустили 179 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

В результате обстрелов в Горловке погиб мужчина и еще один получил ранения в Киевском районе Донецка.

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