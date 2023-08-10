В Донецке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

Украинские войска продолжают обстрелы Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска 10 августа обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что дошкольное учреждение расположено на улице Тренева.

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: город Донецк (Киевский район): МБДОУ «Детский сад № 397 города Донецка» по улице Тренева, - говорится в сообщении представительства.

Сообщается также, что по улице Университетской в этом же районе пострадал многоквартирный жилой дом, также при обстреле был поврежден автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска с ночи выпустили по Донецку 40 снарядов калибром 155 мм, из них 21 кассетного типа. Огнем ВСУ в центре Донецка поврежден многоквартирный дом по улице Университетская.

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