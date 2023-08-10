Украинские войска с ночи выпустили по Донецку 40 снарядов калибром 155 мм, из них 21 кассетного типа

Украинские войска вновь обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска с ночи выпустили по Донецку 40 натовских снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным СЦКК ДНР, за период с 21:00 9 августа до 9:00 10 августа территория Донецка 13 раз подверглась обстрелам ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 40 снарядов калибром 155 мм, из них 21 кассетного типа, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что украинскими снарядами были повреждены частный дом по улице Лепешинского и многоквартирный дом по улице Университетская в центре Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Горловке, погиб мужчина. Ночью и ранним утром противник также подверг обстрелу Киевский район Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела загорелся жилой дом, сотрудники МЧС к этому времени пожар полностью ликвидировали.

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