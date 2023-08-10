Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Горловке, погиб мужчина

Очередной жертвой украинских обстрелов стал мирный житель Горловки Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что утром 10 августа украинский снаряд попал в многоквартирный дом, где находился мужчина. От полученных ранений тот скончался. По словам руководителя Республики, помимо Горловки, с ночи под огнем противника находится и столица ДНР.

- Ночью и ранним утром противник подвергал обстрелу Киевский район Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела загорелся жилой дом, сотрудники МЧС к этому времени пожар полностью ликвидировали, - проинформировал Пушилин.

Сообщается также, что обстрелами противника были повреждены пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка и Горловке.

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