Снаряд ВСУ повредил многоквартирный дом по улице Университетской в центре Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Фото (архив): УНМ ДНР

Украинским обстрелом был поврежден один из многоквартирных домов в центре Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадавший дом расположен на улице Университетская.

- Снарядами поврежден частный дом по улице Лепешинского и многоквартирный дом по улице Университетской, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, ночью украинские войска вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Всего за период с 21:00 9 августа до 9:00 10 августа противник тринадцать раз открывал огонь по столице ДНР.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 40 снарядов калибром 155 мм, из них 21 кассетного типа, - заявил Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу Киевский район Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела загорелся жилой дом, сотрудники МЧС к этому времени пожар полностью ликвидировали.

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