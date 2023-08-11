ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 11:30 из района населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка украинские боевики выпустили один кассетный снаряд из артиллерии.

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами. Из района населенного пункта Дзержинск украинские боевики выпустили четыре боеприпаса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 20 жилых домов и два гражданских объекта повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 10 августа

Украинские войска за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 180 боеприпасов (подробнее)