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НовостиПолитика11 августа 2023 13:44

ВСУ повредили школу в Петровском районе Донецка

Снаряд украинских боевиков попал в крышу школы на улице №116
Виктория ПОДАРОВА
Боевики продолжают обстреливать школы и другие соцобъекты Донецка (архивное фото)

Боевики продолжают обстреливать школы и другие соцобъекты Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. Попадание снаряда зафиксировано в крышу школы. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу здания школы № 116, — заявил градоначальник.

Напомним, что ранее при обстреле ВСУ Петровского районе Донецка ранение получил мужчина 1941 года рождения.

Напомним, что 10 августа украинские войска повредили 20 жилых домов и два гражданских объекта в Донецкой Народной Республике. Под огнем боевиков в этот день оказались семь населенных пунктов Республики — Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В результате украинской агрессии погиб мужчина в Горловке, ранение получил мирный житель Киевского районе Донецка.

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