СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов из артиллерии по Донецку и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили 18 снарядов из артиллерии по Донецку и Ясиноватскому району (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины выпустили 18 снарядов из артиллерии по Донецку и Ясиноватскому району. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:05 – населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватский район, выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 16:10 по 16:25 из района населенного пункта Кураховка по Петровскому району Донецка украинские боевики выпустили 14 снарядов из натовской артиллерии.

Напомним, что при обстреле Петровского района Донецка произошло попадание в крышу здания школы № 116.

Кроме того, ранее в результате обстрела Петровского района ранения получил мужчина 1941 года рождения. Тогда вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Противник ввел огонь из районов населенных пунктов Кураховка и Нетайлово.

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