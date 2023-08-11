При обстреле Киевского района Донецка 10 августа ВСУ использовали кассетные снаряды

Фрагмент снаряда калибра 155 миллиметров. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины при обстреле Киевского района Донецка 10 августа использовали кассетные снаряды. В результате этого обстрела по улице Артема ранение получил мужчина 1988 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Новоселовка Первая, из артиллерии калибром 155 мм снарядами М-864 производства США с кассетной боевой частью (кассеты М-42 кумулятивная и М-46 осколочная), - отмечают в ведомстве.

Военные эксперты из СЦКК ДНР зафиксировали повреждения школы № 54 города Донецка, Министерство юстиции ДНР, а также двух многоквартирных жилых домов.

Напомним, что 11 августа по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка украинские боевики выпустили пять кассетных снарядов. По предварительной информации, противник ввел огонь из районов населенных пунктов Кураховка и Нетайлово.

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