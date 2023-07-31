Денис Пушили заявил, что в результате обстрелов Донецка 31 июля два человека погибли и шесть ранены

В результате обстрелов Донецка два человека погибли и шесть ранены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате утреннего обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины два человека погибли и шесть ранены.

- Сегодня утром ВФУ обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что с помощью беспилотного летательного аппарата украинские боевики атаковали водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по городу 72 снаряда из артиллерии. Также в результате обстрела погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1993 года рождения.

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