В результате обстрела ВСУ в центре Донецка загорелся автобус и две легковые машины

В центре Донецка загорелся автобус и две легковые машины из-за обстрела ВФУ. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе горит автобус и две легковые машины. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате этого обстрела есть пострадавшие. На данный момент информация уточняется.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку семь ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из районов населенных пунктов Карловка и Нетайлово.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 72 снаряда калибром 155 мм. В результате обстрела в городе погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1993 года рождения.

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