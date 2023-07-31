Мэр Донецка сообщил, что ВСУ за 12 часов выпустили по городу 72 снаряда из артиллерии

За 12 часов Донецк 21 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 72 снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 21:00 30 июля до 9:00 31 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и присоединенные территории 21 раз подверглись обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Александровка укронацисты выпустили 72 снаряда калибром 155 мм, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в Куйбышевском районе погиб мужчина 1992 года рождения и ранен мужчина 1993 года рождения. Также в Петровском районе по улице Байкальской пострадали частные дома.

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