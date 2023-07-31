ВСУ за сутки убили одного мирного жителя ДНР, еще двое получили ранения

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошлые сутки вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще двое получили ранения, в том числе девочка 2006 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе девочка 2006 года рождения, в Куйбышевском районе Донецка, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Луганское, Еленовка.

- Повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Кировском районе Макеевки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, - сообщили военные эксперты.

Кроме того, за 24 часа украинские боевики выпустили по территории ДНР 275 единиц различных боеприпасов.

- На Донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм, - добавили в СЦКК ДНР.

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