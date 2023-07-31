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НовостиПолитика31 июля 2023 5:17

ВСУ за сутки убили одного мирного жителя ДНР, еще двое получили ранения

Украинские боевики выпустили по Республике 275 единиц различных боеприпасов за 24 часа
Владислав ГУЩИН
За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото)

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошлые сутки вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще двое получили ранения, в том числе девочка 2006 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе девочка 2006 года рождения, в Куйбышевском районе Донецка, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 75 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Луганское, Еленовка.

- Повреждены три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Кировском районе Макеевки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано, - сообщили военные эксперты.

Кроме того, за 24 часа украинские боевики выпустили по территории ДНР 275 единиц различных боеприпасов.

- На Донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм, - добавили в СЦКК ДНР.

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