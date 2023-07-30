Денис Пушилин заявил, что пострадавшей в Донецке девушке оказывают медпомощь

Украинские боевики ранили девушку 2006 года рождения, ее госпитализировали Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пострадавшей при обстреле Куйбышевского района Донецка девушке оказывают всю необходимую медпомощь. Еще одна раненная мирная жительница отказалась от госпитализации.

— Сегодня при обстреле Куйбышевского района Донецка ранена девушка 2006 года рождения — доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Также пострадала женщина 1988 года рождения — от госпитализации отказалась. В результате обстрелов повреждены 2 многоквартирных дома в Куйбышевском районе Донецка и один частный дом в Кировском районе Макеевки, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин подчеркнул, что за день ВСУ 56 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 200 боеприпасов. Обстрелы велись с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

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