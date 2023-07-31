Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на водопроводную станцию в Ясиноватой. Фото: t.me/shevchenko_yas

Беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины сбросил взрывное устройство на водопроводную станцию в Ясиноватой. Повреждения получила инфраструктура предприятия. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Очередная террористическая атака на Ясиноватую. Беспилотник ВФУ сбросил взрывное устройство (начиненное металлическими шариками) на ПУ «Ясиноватаяводоканал». Повреждения получила инфраструктура предприятия. Пострадавших нет, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, что в результате обстрела вооруженных формировании Украины в центре Донецка загорелся автобус и две легковые машины. По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку семь ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из районов населенных пунктов Карловка и Нетайлово.

В результате этого ракетного удара на данный момент известно об одном погибшем и троих раненых.

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