Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела центра Донецка 31 июля

В результате обстрела ВСУ в Донецке погиб один человек, еще трое ранено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе погиб один человек, еще трое ранено. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины. Также по данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку семь ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из районов населенных пунктов Карловка и Нетайлово.

Кроме того, ВСУ за 30 июля убили одного мирного жителя ДНР, еще двое получили ранения. Украинские боевики выпустили по Республике 275 единиц различных боеприпасов.

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