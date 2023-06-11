В Мариуполе восстанавливают железнодорожный вокзал

Вот так будет выглядеть железнодорожный вокзал в Мариуполе после восстановления. Фото: Минтранс ДНР

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов провел рабочую встречу на Мариупольском железнодорожном вокзале, где начались работы по восстановлению объекта, который планируют завершить во втором квартале 2024 года.

- В ходе встречи обсудили план производства работ и первостепенные задачи на текущий год, - отмечают в министерстве.

Минтранс ДНР отмечает, что каждый день над реконструкцией железнодорожного вокзала работает порядка 90 человек.

Напомним, что вопросы восстановления жилого фонда в Мариуполе остаются в числе первоочередных задач. В городе продолжают формировать строительные бригады из местных жителей для ремонта домов и социальных объектов. Так, 8 июня из Севастополя в ДНР прибыло более 1,8 тысячи тонн железобетонных конструкций, предназначенных для восстановления инфраструктуры Республики. Также в Приморском парке Мариуполя восстановлена летняя сцена. Теперь здесь могут проводить концерты, а культурная жизнь мариупольцев станет насыщеннее.

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