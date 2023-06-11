В порту Мариуполя продолжается выгрузка прибывших для восстановления ДНР стройматериалов

В порт Мариуполя привезли около двух тысяч железобетонных конструкций. Фото: Минтранс ДНР

В морском торговом порту Мариуполя продолжается выгрузка стройматериалов. Так, 8 июня из Севастополя в ДНР прибыло около двух тысяч тонн железобетонных конструкций для восстановления Республики. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

- Конструкции ЖБИ прибыли в Республику 8 июня из Севастополя. Работникам порта предстоит выгрузить более 1,8 тысячи тонн железобетонных конструкций, предназначенных для восстановления инфраструктуры Республики, - отмечают в ведомстве.

Минтранс Донецкой Народной Республики отмечает, что с начала 2023 года в морской порт Мариуполя прибыло более 21,4 тысячи тонн грузов.

Напомним, ранее из морского порта Мариуполя в Ростковскую область отпарилось четвертое судно с зерном. Всего с начала года порт отправил порядка восьми тысяч тонн продукции.

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