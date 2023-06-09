В порту Мариуполя готовится к отправке очередная партия зерна

Судно перевезет зерно в Ростовскую область. Фото: Минтранс ДНР

Из морского порта Мариуполя в очередной раз отправится судно, нагруженное зерном. Это четвертое судно, которое перевозит зерно из ДНР в Ростовскую область. Всего с начала года порт отправил порядка восьми тысяч тонн зерна. Об этом сообщил заместитель министра транспорта ДНР Сергей Логвин.

— Сегодня в порту под погрузкой зерна судно «Междуреченск», которое доставило на днях в Республику строительные материалы. На данный момент погрузка выполняется прямым вариантом – подходит машина, выгружается, далее двумя реферами грузится на борт. Это позволяет загрузить более 1000 тонн в сутки. Работаем с учётом мер безопасности пока только в светлое время суток, — отметил Логвин.

Замминистра добавил, что для зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой».

— Они системно доставляют в Республику строительные материалы, после их выгрузки производится загрузка судна зерном, которое отправляется в обратном направлении на территорию Ростовской области и далее. С начала года порт перевалил уже порядка 20 тысяч тонн разного вида грузов, из них порядка 8 тысяч тонн — это зерно, — отметил заместитель главы Минстроя.

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