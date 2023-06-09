Пожарное депо построят в Мариуполе взамен разрушенной в 2022 году пожарной части

Специалисты уже приступили к возведению фундамента нового пожарного депо. Фото: МЧС ДНР

В Мариуполе возведут новое пожарное депо на шесть машиновыездов. «Единый заказчик в сфере строительства» построит новое пожарное депо взамен одной из старых пожарно-спасательных частей, разрушенных в ходе боевых действий в 2022 году. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе организации.

— Общая площадь современного двухэтажного здания новой пожарно-спасательной части составит более 2,5 тыс. кв. метров. Внутри специалисты оборудуют учебный класс, актовый и спортивный залы, кабинет психологической разгрузки, пункт связи и другие необходимые для службы и профессиональной подготовки помещения, — отметили в компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что сейчас специалисты уже завершили необходимые геодезические работы и приступили к устройству основания под фундамент будущего здания. Всего компания восстанавливает в приморском городе порядка 200 социальных объектов общей площадью свыше 600 тыс. кв. метров.

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