«Единый заказчик» завершил восстановление школы искусств в Мариуполе

В Мариуполе завершились ремонтно-восстановительные работы школы искусств Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе завершились ремонтно-восстановительные работы школы искусств, которые проводились с сентября прошлого года. В качестве генерального подрядчика выступала компания «РКС-НР» с привлечением подрядной организации АО «ГК «ЕКС».

Также реконструкция образовательного учреждения выполнялось при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Фото: «РКС-НР»

Во время освобождения Мариуполя от украинской армии вокруг школы падали тяжелые снаряды, поэтому от сильной вибрации стены и перегородки пришли в негодность. Строителям пришлось часть из них восстановить с помощью пеноблоков, а часть демонтировать. Теперь в здании появилось 35 просторных аудиторий, широкие коридоры.

- Для музыкального отделения школы, где дети обучаются игре на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне, гитаре, флейте и вокалу, построили классы с хорошей звукоизоляцией и точно выверенной акустикой, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Фото: «РКС-НР»

В следующем году строители планируют открыть классы по обучению игре на домре, балалайке и аккордеоне. Также в школе сделали помещение для современной студии звукозаписи с операторской.

Фото: «РКС-НР»

- В четырех хореографических залах установлено все необходимое оборудование и покрытие, специально подобранное для каждого танцевального направления. Здесь дети учатся эстрадным, народным, бальным танцам и балету. К каждому залу предусмотрена удобная раздевалка, - отмечают в организации.

Фото: «РКС-НР»

Также строители спроектировали пять студий художественного отделения и зрительный зал со сценой для проведения концертов воспитанников школы искусств. Теперь школа может вмешать вместить до одной тысячи учеников.

Сейчас строители продолжают работы по благоустройству территории. В ближайшее время планируют построить беседку для юных художников и большую летнюю концертную эстраду.

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