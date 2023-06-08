Глава ДНР: Важно внедрять действенные механизмы решения проблем мобилизованных жителей и членов их семей

На установочном совещании были определены задачи Межведомственной рабочей группы. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня принял участие в установочном совещании Межведомственной рабочей группы по вопросам социальной, правовой и информационной поддержки жителей Республики, мобилизованных для участия в специальной военной операции, и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Руководитель региона напомнил, что 20 декабря 2022 года Распоряжением Президента России Владимира Путина была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Возглавляет ее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

- На региональном уровне нам также очень важно внедрять действенные механизмы решения проблемных вопросов мобилизованных жителей ДНР и членов их семей. Именно с этой целью была создана Межведомственная рабочая группа, сказал Денис Пушилин.

Он представил руководителя Межведомственной рабочей группы – помощника Главы ДНР Дмитрия Конова и отметил, что в ее составе сенатор Российской Федерации Наталья Никонорова, Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, депутаты Народного Совета, представители профильных министерств и ведомств.

- Я имею возможность общаться и с мобилизованными бойцами в подразделениях, встречаюсь и с семьями, в том числе с близкими погибших защитников и прекрасно знаю, что именно их волнует, с какими проблемами они сталкиваются. Многие вопросы решаются в индивидуальном порядке, отметил руководитель региона. Но нам нужен системный подход.

Денис Пушилин акцентировал, что все защитники Республики, каждый участник и ветеран специальной военной операции должны чувствовать поддержку со стороны органов власти: «понимать, что они получат необходимую помощь и смогут найти ответы на любые свои вопросы».

- Важно, чтобы такую заботу получали и семьи наших защитников: начиная от гарантий детям на получение образования и заканчивая всеми положенными социальными выплатами и льготами, сказал он.

На установочном совещании были определены задачи Межведомственной рабочей группы. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что в конце мая в Донецке начал работать филиал Фонда «Защитники Отечества».

- Его ресурсы будут направлены на полное медицинское сопровождение, социальную адаптацию, помощь в получении образования и трудоустройстве нашим защитникам. Очень важной составляющей деятельности этой организации является, что все услуги обратившийся сможет получить в режиме «единого окна», благодаря системе координаторов, которые будут прикреплены к каждому подопечному, проинформировал руководитель региона и подчеркнул, что проблемой для военнослужащих остается бюрократическая составляющая.

- Прошу каждого из вас активно взаимодействовать с Фондом и оказывать максимальную помощь и содействие в решении его запросов в кратчайшие сроки, призвал Денис Пушилин.

Он также обозначил множество задач рабочей группы: от контроля мер правовой и социальной защиты мобилизованных и членов их семей, информационной и разъяснительной работы, взаимодействия с профильными ведомствами до организации психологической поддержки.

В свою очередь руководитель рабочей группы Дмитрий Конов рассказал о первоочередных шагах для решения поставленных задач и перечислил направления работы: организация помощи мобилизованным в области денежного обеспечения, медицинского обеспечения и реабилитации, нормативно-правового обеспечения, в области поддержки семей и соблюдения их социальных гарантий. А также вопросы, связанные с обменом пленных и с поиском пропавших без вести, организацией информационной работы, воспитательной работы и психологической поддержки мобилизованных.

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