Военные пенсии в ДНР будут выплачивать по общероссийским нормам с 1 июля

Пенсию получат и те, кто проходил военную службу или иную приравненную к ней службу в ДНР. Фото: НМ ДНР

Жители новых регионов РФ, в том числе ДНР, которые проходили военную службу, а также служили в МВД, МЧС и других силовых ведомствах, и их семьи смогут получать военные пенсии в соответствии с российским законодательством.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Документом предусматривается, что назначение пенсий гражданам, проживающим в новых регионах и проходившим военную и приравненную к ней службу, а также членам их семей будет проходить по нормам о военных пенсиях, закрепленным в российском законодательстве.

Устанавливается, что с 1 июля 2023 года обратиться за назначением и выплатой военных пенсий по действующим в РФ стандартам смогут постоянно проживавшие в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года военные пенсионеры, получавшие пенсии по правовым актам Украины, ДНР или ЛНР, а также имевшие право на получение таких пенсий, и члены их семей. Новые нормы коснутся и пенсионеров, которым положены военные пенсии и которые до дня принятия новых регионов в состав РФ покинули их, в том числе через территории третьих государств.

При этом документ не распространяется на проходивших службу с 11 мая 2014 года в армии, полиции, нацгвардии, СБУ или других украинских спецслужбах.

Однако уточняется, что исключением станут случаи, когда гражданин добровольно поступил на службу в состав воинских и других органах новых субъектов РФ.

Претендовать на получение пенсий также смогут пенсионеры, проходившие военную службу или иную приравненную к ней службу в воинских и других формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года или ЛНР после 27 апреля 2014 года, Запорожской или в Херсонской областей после 24 февраля 2022 года и уволенных с такой службы, а также члены их семей, в том числе родственники погибших в период прохождения ими службы в новых субъектах РФ.

Закон устанавливает переходный период до 1 января 2026 года. В течение этого времени силовые ведомства, осуществляющие выплаты пенсий военным пенсионерам, должны урегулировать вопросы принятия данных лиц на пенсионное обеспечение.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР бывших военных и правоохранителей обеспечат жильем

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин (подробнее)