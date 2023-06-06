В ДНР бывших военных и правоохранителей обеспечат жильем

Путин подписал указ об обеспечении жильем бывших военных и правоохранителей в новых регионах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике бывших военнослужащих и работников силовых структур, а также членов их семей обеспечат жильем. Такое же право получат уволенные со службы спасатели и работники прокуратуры. Соответствующий указ «О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, граждане, служившие в рядах военных, правоохранителей, надзорных органов, а также спасательной службы, и уволенные до вступления регионов в состав РФ, то есть до 30 сентября 2022 года, имеют право на получение жилья.

Для этого необходимо являться гражданином Российской Федерации и состоять на учете граждан, нуждающихся в жилье. Их семьи при расселении будут учитывать в случае соблюдения двух пунктов.

- Граждане… подлежат обеспечению жилыми помещениями с учетом членов семей при условии, что члены семей: а) являются гражданами Российской Федерации; б) приняты на учет совместно с такими гражданами, - сказано в указе.

В случае гибели таких россиян их право на обеспечение жильем сохраняется за членами их семей, принятыми на учет до дня смерти указанных граждан.

Норма площади жилья составляет 33 квадратных метра на одного человека, 42 квадратных метра - на семью из двух человек, 18 квадратных метров на каждого члена семьи из 3-х и более человек.

Определены и нормы площади жилья. Фото: Минстрой ДНР

Также можно будет выбрать - получить жилье или деньги на покупку или строительство дома. С полным текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в ДНР 1 июня

Он появится во всех новых регионах страны (подробнее)