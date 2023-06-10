В Приморском парке Мариуполя восстановили летнюю сцену

В городе восстанавливают дома, культурные учреждения и соцобъекты. Фото: ДАН
В Приморском парке Мариуполя восстановлена летняя сцена. Теперь здесь могут проводить концерты, а культурная жизнь мариупольцев станет насыщеннее. Об этом сообщили в администрации Приморского района Мариуполя.
— Совместными усилиями администрации Приморского района Мариуполя, подрядной организации АО «ПТС» и благотворительного фонда «Будь добрее» восстановлена летняя сцена в Приморском парке, — отметили в районной администрации. — Благодаря поддержке строителей и фонда отремонтирована сцена, ставшая центром насыщенной общественно-культурной жизни.
Напомним, что вопросы восстановления жилого фонда в Мариуполе остаются в числе первоочередных задач. В городе продолжают формировать строительные бригады из местных жителей для ремонта пострадавших в результате боевых действий домов и социальных объектов. В городе намерены восстанавливать 100 домов в частном секторе ежемесячно.
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