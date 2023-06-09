Вопросы восстановления жилого фонда остаются в числе первоочередных задач для властей Мариуполя

Фронт работ в городе большой Фото: Александр ИВАНОВ

Вопросы восстановления жилого фонда остаются среди приоритетных и первоочередных задач для властей Мариуполя. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам совещания с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений горадминистрации.

Он уточнил, что в Мариуполе продолжают формировать местные строительные бригады для ремонта пострадавших в ходе боевых действий домов.

- Продолжаем набор мариупольцев для работ по восстановлению домов частного сектора, а также формирования бригад по ремонту пострадавших в результате боевых действий квартир горожан, - проинформировал Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают трудоустраивать горожан в стройбригады. Фронт работы для строителей возрос - помимо того, что в городе намерены восстанавливать более 100 домов частного сектора каждый месяц, местных жителей будут привлекать также к ремонту поврежденных квартир в многоэтажных домах.

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