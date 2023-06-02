В Мариуполе продолжают трудоустраивать горожан в стройбригады

В Мариуполе также готовы трудоустроить разнорабочих со стройки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Мариуполе продолжают трудоустраивать горожан в местные строительные бригады. Они будут помогать восстанавливать как частный сектор, так и поврежденные квартиры в многоквартирных домах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам заседания городской комиссии по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.

- Также продолжаем трудоустраивать горожан в наши стройбригады. Они будут помогать мариупольцам восстанавливать как ИЖС, так и поврежденные квартиры в МКД, - отметил он.

По словам Моргуна, на сегодняшний день в работе у строителей в Мариуполе находятся более 90 объектов. Это дома, получившие минимальную или среднюю степень повреждений в ходе боевых действий. Количество уже полностью восстановленных домов близится к тысяче.

- Сегодня таких 967, - сообщил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе готовы трудоустроить разнорабочих со стройки. Подрядные организации могут официально оформить своих сотрудников через городской центр занятости.

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