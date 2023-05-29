В Мариуполе готовы трудоустроить разнорабочих со стройки

Учитывая масштабы разрушений, помощь подрядных организаций городу крайне необходима. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе подрядные организации смогут трудоустроить своих сотрудников через городской центр занятости. Об этом заявил мэр города Олег Моргун по итогам совещания по вопросам восстановления городского жилого фонда.

Градоначальник напомнил, что обращение в центр занятости гарантирует рабочим постоянную занятость, своевременную выплату зарплаты и официальное трудоустройство.

По словам мэра, подрядчики также могут участвовать в работах по восстановлению не только поврежденных во время боевых действий многоквартирных домов, но и частного сектора.

- Учитывая масштабы разрушений, помощь подрядных организаций нам крайне необходима. С их помощью мы сможем существенно нарастить темпы восстановления, - считает Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют восстанавливать не менее 100 частных домов за месяц. Власти полагаются на помощь стройбригад, которые формируются из числа местных жителей.

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