В Мариуполе планируют восстанавливать не менее 100 частных домов за месяц

Помощь в ремонте окажут местные строительные бригады. Фото: Минстрой ДНР

Одним из главных приоритетов на текущий год в Мариуполе определили восстановление частных домостроений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

Он уточнил, что помощь в ремонте окажут местные строительные бригады.

- Во всех районах города силами строителей из разных регионов России ведутся активные работы по восстановлению многоквартирного жилого фонда. По частному сектору серьезно рассчитываем на помощь стройбригад, которые формируются из числа мариупольцев, - заявил мэр.

По словам Моргуна, количество горожан, которые присоединяются к стройбригадам и приступают к капремонту частных домов, постоянно растет.

- Уверен, что при такой активности мариупольцев мы справимся с задачей, которую для себя определили - восстанавливать не менее 100 ИЖС в месяц, - отметил градоначальник.

Моргун также добавил, что с вхождением в состав агломерации поселков Сартана и Талаковка проведет отдельные встречи с местными строителями. При необходимости рабочих обеспечат спецодеждой, рабочим инвентарем и необходимыми инструментами.

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