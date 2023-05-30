В Мариуполе будут привлекать местные стройбригады к восстановлению квартир в многоэтажных домах

В свою очередь, хозяевам квартир необходимо обеспечить строителей необходимыми материалами для ремонта жилья. Фото (архив): ЛИЦ

В Мариуполе местные стройбригады задействуют в восстановлении квартир в многоэтажных домах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам совещания по вопросам восстановления жилого фонда.

Он напомнил, что через центр занятости продолжается трудоустройство мариупольцев в строительные бригады. Городу необходимо увеличить их численность, так как фронт работ для строителей возрос.

- Так, если раньше стройбригады концентрировались, в основном, на ремонте индивидуальных жилых строений, то теперь мы будем привлекать их и для восстановления поврежденных квартир в многоквартирных домах, - заявил Моргун.

Сообщается, что в таком случае хозяевам квартир необходимо будет обеспечить строителей необходимыми материалами для ремонта жилья. Они приобретаются по заявкам или же самостоятельно за счет компенсационных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют восстанавливать не менее 100 частных домов за месяц. Власти полагаются на помощь строительных бригад, которые формируются из числа местных жителей.

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