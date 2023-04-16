В Мариуполе местные стройбригады будут восстанавливать больше 100 домов частного сектора каждый месяц

Стройбригады из местных жителей восстанавливают частный сектор в Мариуполе. Фото: https://t.me/morgun_ov

В Мариуполе продолжается массовое восстановление жомов и социальных объектов. Должное внимание уделяется и восстановлению частного сектора. Мэр города Олег Моргун лично контролирует этот вопрос. К работам, по опыту Новоазовского района, которым Моргун руководил ранее, привлекают стройбригады, сформированные из числа местных жителей.

- Побывал на пяти адресах в Орджоникидзевском районе. Стройбригады работают быстро, качественно – у владельцев домостроений нареканий нет, - отметил Олег Моргун.

Глава городской администрации передал строителям комплекты спецодежды и спецобуви, средства индивидуальной защиты и необходимый профессиональный инструмент.

Глава городской администрации передал строителям комплекты спецодежды и спецобуви, средства индивидуальной защиты и необходимый профессиональный инструмент. Фото: https://t.me/morgun_ov

Также Моргун заявил, что количество участников стройбригад растет с каждым днем.

- Это неудивительно, ведь ребята получают официальное трудоустройство, обеспечиваются стабильной заработной платой и всеми социальными гарантиями, предусмотренными Трудовым Кодексом Российской Федерации, - отметил мэр. - В Мариуполе еще много частных домов, которые ждут умелых рук строителей. Горожане, которые находятся в поиске работы, могут смело вливаться в состав наших стрйбригад.

В мэрии города говорят, что планируется, что стройбригады будут ремонтировать не менее 100 домовладений в месяц. На данный момент в городе заняты в восстановлении индивидуальных жилых строений более ста местных жителей.

- Чтобы мы уверенно достигали ежемесячных целей необходимо увеличивать количество строителей. Этому будет способствовать рост активности мариупольцев на рынке труда. Также поможет ярмарка вакансий, - отметил Моргун.

Кстати, на открытии первой городской ярмарке вакансий приняли участие более 20 крупных работодателей. Она прошла на базе Мариупольского городского центра занятости в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Глава городской администрации передал строителям комплекты спецодежды и спецобуви, средства индивидуальной защиты и необходимый профессиональный инструмент. Фото: https://t.me/morgun_ov

Свои вакансии горожанам представили и муниципальные предприятия. Директор «Мариупольжилкомплекса» Юлия Росич рассказала о преимуществах участия в стройбригадах, а представители «Мариупольтранса» ознакомили соискателей с возможностями трудоустройства водителями пассажирского транспорта.

Все желающие смогли пройти семинары по технике поиска работы и эффективной самопрезентации для успешного собеседования с работодателем.

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