В ДНР сообщили о гибели трех и ранении четырех мирных жителей в результате обстрелов ВСУ 1 июня

За сутки украинские войска обстреляли семь населенных пунктов Республики, выпустив в их направлении 575 боеприпасов. Фото: ТГ/Приходько

Обстрелы, совершенные со стороны ВСУ 1 июня, привели к гибели трех и ранении четырех мирных жителей ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что среди пострадавших есть дети.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в том числе дети 2008 и 2013 годов рождения, в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Харцызске, - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли семь населенных пунктов Республики, выпустив в их направлении 575 боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Новотроицкое, Ольгинка и Владимировка. Там повреждены 34 жилых дома и 7 объектов инфраструктуры.

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